第14屆中國航展將於11月8日至13日在廣東省珠海市舉行。中國解放軍空軍新聞發言人申進科大校周二（27日）在該航展於北京舉行的記者會上表示，中國空軍將派出以國產「20系列」戰機為代表的現役裝備參展，公眾在空中將看到過去沒見過的飛行展示，在地面能看到過去沒見過的武器裝備。

申進科表示，中國第五代戰機殲20已經遍布內地「東南西北中」，列裝愈來愈多、飛得愈來愈遠。殲20振翅東海、南海和台海，畫出了一個強國強軍的同心圓。在礪兵台海中，殲20、殲16、轟6K、運油20等國產戰機提升了捍衞國家主權和領土完整的能力。他用「十大新航跡」概括了解放軍空軍「十年新成就」。這10年間，中俄巡航、警巡東海、戰巡南海、礪兵台海、前出西太、繞島巡航、礪劍高原、海外投送、抗疫救災、接迎忠烈，寫下中國強國強軍的新答卷。

記者會上公開一段運油20給殲20和殲16空中加油的影片。申進科表示，運油20可以給殲20、殲16、殲10C戰機空中加油，增強了空軍航空兵遠程機動能力。軍事專家王明志表示，運油20對於發揮殲20高速機動遠程作戰和精準打擊優勢，能起到重要作用。此外，空軍其他的主戰裝備經空中加油後，活動範圍進一步擴大，可與殲20協同作戰，對成體系的遠程作戰能力會有大幅提升。