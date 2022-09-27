內地最新探測報告　證火星或長期存在水活動

中國科學家近日利用天問一號火星探測任務獲取的科學數據，揭示了現今火星淺表精細結構和物性特徵，為火星可能長期存在水活動提供了觀測證據，也為深入認識火星地質演化與環境、氣候變遷提供了重要依據。相關研究結果於周一（26日）於國際學術期刊《自然》發表。

去年5月15日，天問一號攜帶的祝融號火星車在火星烏托邦平原南部着陸並開啟巡視探測工作。烏托邦平原是火星最大的撞擊盆地，曾經可能是一個古海洋。在最新的研究中，科研人員對前113個火星日、探測長度達1,171米的祝融號低頻雷達數據展開了深入分析，獲得了淺表80米之上的高精度結構分層圖像和地層物性訊息，發現該區域數米厚的火壤層之下存在兩套向上變細的層序，可能反映了過去約32億至35億年以來多期次與水活動相關的火表改造過程。

此外，低頻雷達成像結果又顯示，0至80米深度範圍內反射訊號強度穩定，介質具有較低的介電常數，排除了巡視路徑下方含有富水層的可能性。熱模擬結果也進一步表明，液態水、硫酸鹽或碳酸鹽鹵水難以在祝融號着陸區地下100米之內穩定存在，但目前無法排除鹽冰存在的可能性。