中國涉發布美中期選舉社交網內容　Meta稱已移除

社交網站Facebook的母公司Meta周二（27日）表示，已經移除來自中國、針對美國中期選舉的政治宣傳網絡內容。

Meta指，這個以中國為基地的宣傳網絡，在Facebook、Instagram及在競爭對手Twitter設立假帳戶，但有關網絡的規模相對較小，未有吸引太多用戶追蹤，暫時亦未能確定誰人幕後策劃。

有帳戶聲稱是自由派或保守派美國人，自去年11月起轉發或評論政治人物的貼文，或發表政治意見。其中有假帳戶在美國共和黨參議員魯比奧的Facebook貼文留言，要求對方停止槍械暴力，又以主題標籤（Hashtag）諷對方為兒童殺手。亦有假帳戶聲稱是捷克人，批評捷克政府的對華政策。

另外，Meta又截獲一個龐大的俄羅斯網絡，涉及60多個冒充新聞機構的網站，以及約約4,000個社交媒體帳戶，是自俄烏戰事以來最大型和最複雜的網絡。這個網絡最初針對德國用戶，之後擴大到法國、英國、意大利和烏克蘭，並投放10萬美元（約78萬港元）於親俄的宣傳內容。