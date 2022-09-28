內地昨增744宗本土新冠　昆明爆網約車疫情

國家衞健委周三（28日）公布，內地前一日新增744宗本土新冠病例，包括119宗確診和625宗無症狀感染。其中，寧夏回族自治區新增209宗病例，仍為單日新症最多地區。黑龍江省海林市柴河鎮周二（27日）在集中隔離管控者中發現有人染疫，隨即宣布實施3天社會面靜默管理。雲南省昆明市近日出現網約車疫情，至少101幢樓宇被封控，惟涉事網約車司機至今未被發現。截至周二，當地逾7萬人被賦「黃碼」，13所院校封閉管理，多間中小學和幼稚園宣布周三起暫停面授課至周五（30日）。

寧夏周二新增本土確診和無症狀感染病例各有4和205宗，其中中衞市佔4和181宗。該市下轄中寧縣應對新冠疫情工作指揮部當日公布劃定16個疫情高風險區，自周三起實施足不出戶管控措施。黑龍江海林市柴河鎮周日（25日）出現一宗境外輸入病例，其同住者周二核酸檢測顯示受感染。為阻斷疫情傳播，海林市宣布自周三起對柴河鎮實施3天社會面靜默管理，期間社會車輛禁止上路，各類經營場所暫停營業。

昆明市周二召開的應對新冠疫情記者會指出，安寧市周日凌晨在主動就醫者中發現2人檢測顯示受感染，西山區和安寧市翌日在集中隔離點再發現21名感染者。據目前流調溯源情況來看，本輪疫情呈單位聚集性、家庭聚集性傳播的特點；傳播源頭尚未查清，傳播鏈不清晰。首發病例為網約車司機，社會面活動軌迹較為複雜，疫情存在很高的擴散風險。

上海市新冠疫情防控工作領導小組辦公室周二宣布，周三起對青浦區練塘鎮多個區域解除管控。同日凌晨零時起，全市疫情風險區清零，全市實施常態化防控措施。惟周三上午，該市徐匯區在接受隔離管控的密接者中發現核酸檢測異常個案，該區隨即宣布對該區康健街道百花街350號（晟寓公寓）實施臨時管控措施。