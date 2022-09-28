奧鹿登陸越南　內地發颱風藍色預警

內地中央氣象台周三（28日）表示，颱風「奧鹿」當日凌晨4時半左右在越南廣南省峴港市附近沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有14級，中心最低氣壓為950百帕。氣象台同日6時發布颱風藍色預警，廣東、海南和廣西部分地區有大到暴雨，但西南地區陰雨範圍縮小，強度已減弱。

奧鹿周二（27日）吹襲海南省三沙永興島，帶來傾盆大雨，海面掀起狂風巨浪，在當地採訪的記者亦難以站穩，該省氣象局周二發布颱風4級預警及暴雨4級預警。廣東南部沿海、海南島東部、瓊州海峽等地局部地區，周二至周三早上出現雷暴大風。四川南部、雲南西部和東北部、海南島等地的部分地區出現短時強降水天氣，小時雨量錄得20至40毫米，局部地區逾50毫米。

預計奧鹿將以時速20公里左右繼續向偏西方向移動，強度迅速減弱。受奧鹿影響，南海西部、西沙群島附近海域、瓊州海峽、北部灣以及廣東西部沿海、廣西沿海、海南島東部沿海，周三至周四（29日）早上將有6至7級大風。廣東西南部沿海、廣西南部沿海、海南島東部將有大到暴雨，其中廣東西南部沿海等地雨量料詳100至160毫米。