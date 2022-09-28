助大陸吸收台軍人　前總統隨扈改判囚2年8個月

曾任台灣特勤警衞官、前總統隨扈的男子孫翰方與其擔任總統警衞官的外甥王文彥，被控與廣東省海外聯絡辦公室合作，吸收台灣現役軍人，及刺探台總統蔡英文接見美日議員、官員等秘密行程資料未遂，一審分別判囚3年4個月、1年10個月可緩刑5年。台灣高等法院周二（27日）更一審孫改判囚2年8個月；王判囚1年4個月，不得緩刑。案件仍可上訴。

法院認定孫翰方在退役後，從2004年為大陸情治單位工作，安排王文彥及現役孫姓軍人參加旅行團，帶同二人與廣東外聯辦官員聚餐，嚴重危害台灣安全。高院更一審合議庭認為，孫翰方有意吸收的孫姓軍人，始終沒同意被招攬、吸收為廣東外聯辦成員，也沒具體收集情報、策反台軍等符合廣東外聯辦组織任務的行為；一審判決認定孫翰方有為大陸地區軍事機關發展組織既遂，已有違誤，故減少其刑期。

王文彥在2018年3月到11月期間，曾趁機收集永和警衞室、大安警衞組、中興警衞組等所有輪值主管的姓名、公務電話及特勤中心與總統府侍衞室值班表等機密文件，交予孫翰方帶到廣東外聯辦手中。王在審訊時認罪，故一審諭知緩刑。但更一審認為，王身為職業軍人，依其犯罪情節及生活狀況，應有令其實際接受刑罰以收警惕制裁之效的必要，故撤銷其緩刑。