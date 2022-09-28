台指大陸將着重武力威嚇　國台辦斥歪曲事實

台陸委會早前委託學者進行報告分析，指中共將於二十大提出的「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，對台着重武力威嚇和融合發展。大陸國台辦周三（27日）在記者會回應，斥民進黨歪曲事實、混淆視聽，掩蓋不了其謀獨挑釁、分裂國家的險惡用心。

國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上稱，2016年以來，民進黨當局加緊進行「台獨」分裂活動，一些外部勢力以台制華。為了捍衞主權和領土完整，陸方採取有力措施，反對和遏制「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，是正義、正當之舉。她又強調，陸方將深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和北京對台工作決策部署，紮實推動兩岸關係和平、融合發展。

國際民航組織大會周二（27日）在加拿大舉行，台灣連續3屆未獲邀參加。朱鳳蓮表示，該活動只有主權國家才有資格參與，而台灣是中國的一部分。她斥民進黨勾聯外部勢力，編織各種理由要求參與該活動，真實目的是為了謀獨，必將堅決挫敗。台灣早前宣布最快於下月13日放寬旅客入境檢疫限制，並公布自周四（29日）調整入境規定，讓陸港澳人士以專案申請赴台。朱鳳蓮批評，台方針對大陸及港澳地區人員設置諸多限制，‌‌是雙重標準。