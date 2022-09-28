台商年會上致詞　蓬佩奧斥大陸威脅世界

美國前國務卿蓬佩奧周一（26日）起訪問台灣，周三（28日）在高雄萬豪酒店出席世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議，台總統蔡英文亦到場祝賀。蔡英文感謝蓬佩奧再度訪台，期盼台美之間有更多交流合作。蓬佩奧則重申大陸對世界的威脅，強調台美是民主的共同夥伴關係。

該年會為期3天，有來自超過50個國家的800名台商參加。開幕式於周三舉行，蔡英文、蓬佩奧、高雄市長陳其邁、僑委會委員長童振源等人到場祝賀。蓬佩奧致詞時表示，大家同心協力為世界貢獻，但不能讓大陸抹滅世界記憶，又指大陸對他們產生威脅，毀滅世界的正當性。他強調，台美共享許多價值，希望建立更好的商業夥伴關係。

蔡英文感謝蓬佩奧再次到來，重視與支持台灣，期盼未來一起努力加強合作。她又感謝台商一起拚外交，冀共同擴大台灣在全球的經貿布局，啟動紓困專案，克服疫情挑戰；另稱讚陳其邁，這兩年來讓高雄成為半導體智慧城市。她提到目前投資台灣的3大方案，累計至本月有1,250家企業，投資額達1.8萬億元新台幣（約4,400億港元）。