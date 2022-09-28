冷庫違規存放凍帶魚播疫　商人判囚1年半

北京商人楊某某被指於去年多次自外地進口凍帶魚並存放於某商貿有限公司的冷庫，惟未向冷庫提交貨物核酸檢測、消毒證明，也未對貨物及貨架消毒，導致當地新冠疫情傳播。北京市房山區人民法院周二（27日）公開審理該案並宣判，楊某某及涉事商貿有限公司分別被判1年半有期徒刑和罰款20萬元人民幣（約22萬港元）。

案情指，楊某某於去年4月至11月，先後自泰國等地進口凍帶魚存放於北京某商貿有限公司的冷庫內。被告商貿有限公司未核實貨物產地，未查驗核酸檢測、消毒證明，且未對庫房內環境及貨架消毒。其後，楊某某指使薛某某等人將上述進口貨物的標籤更換為國產公司字樣，並將凍帶魚存放於西南郊果品冷庫。今年1至2月，北京房山區、豐台區相繼出現新冠病例，其中薛某某為首發病例。經檢測，楊某某承租的2處庫房內貨物的外包裝及環境均驗出新冠病毒。

法院經審理認為，楊某某在疫情防控期間租用冷庫違規存放進口冷鏈食品，而被告商貿有限公司則未嚴格執行進口貨物分區存放的規定。兩者均未依照傳染病防治法提出的防控措施，在客觀上造成了新冠病毒的傳播，已構成妨害傳染病防治罪。另外3名被告王某某、張某某和趙某某，作為被告公司的法定代表人及副總經理，則依照妨害傳染病防治罪定罪各判處1年有期徒刑。