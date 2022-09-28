業主告知門鎖密碼託帶人睇樓　鄰居私下放租

湖南省長沙市曹女士因長年在外地工作，多年前在老家買入的公寓裝修後一直未入住。她本月中返回老家準備入住新居，卻發現門鎖密碼鎖無法打開。她敲門後有兩名陌生男子應門，對方竟自稱是單位租客。經了解，曹女士才發現鄰居竟擅自將其單位出租。

曹女士稱，該公寓於2020年交付後她從未入住，本月18日回來時卻發現公寓竟被出租，而放租的人正是她的鄰居楊先生。曹女士回想起，今年5月楊先生透過微信業主群添加其為好友，並詢問她是否要將公寓出租。曹女士心想自己也不能入住，把公寓租出去也未嘗不可，於是將門鎖密碼告知對方以便其帶人看單位，誰知楊先生竟背着她把屋租出。租客稱，單位是透過熟人租入，租期半年，每月租金1,500元（人民幣，下同，約1,650港元）。

曹女士曾聯絡楊先生，但對方拒接電話，她於是報警。楊先生辯稱，曹女士告知門鎖密碼，就代表授權他把公寓出租。對自己沒有住過的公寓竟被租出，而且被租客弄得到處都是煙頭和油煙，曹女士認為楊先生要承擔折舊損失。經協商，楊先生表示願意承擔5,000元（約5,500港元）的折舊費，連帶已收取的一個月租金支付曹女士。曹女士表示，假如楊先生不兌現承諾，將通過司法途徑追究。