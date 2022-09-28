台今增逾4.8萬宗本土新冠　男子染疫未求醫不治

台灣計劃下月中開放邊境之際，本土疫情持續升溫。中央流行疫情指揮中心周三（28日）公布，新增48,421宗本土個案，其中新北市破萬宗，另多38人疫歿。最年輕的死者為30多歲男性，快篩顯示染疫但未有通報或求醫，在家中昏迷，送院不治。

新症中以新北市10,203宗佔最多，其次為台中市、桃園市、台北市和高雄市，各錄得4,000至6,000多宗。死亡個案包括24男14女，年齡介乎30多歲至90多歲。最年輕的男死者無慢性病史，沒有接種疫苗，上周一（19日）出現咳嗽、發燒等症狀，染疫後未求診，上周五（23日）在家中突然意識不清，被家人發現送醫時已無心跳呼吸。檢查發現他喉嚨痰多，懷疑呼吸道阻塞，經急救無效過世，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

指揮中心另宣布，將於下月3日起開放第二階段對象接種美國藥廠莫德納次世代雙價疫苗，對象包括第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組人員與船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需離台者。