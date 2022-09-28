內地十一假期道路客運量料跌三成　發送2.1億旅客

內地交通運輸部周三（9月28日）預測，十一假期間全國道路客運預計發送2.1億人次旅客，較去年同期下降約三成。全國水路預計發送總量達720萬人次，較去年同期上升約16%。京津冀、長三角、粵港澳大灣區和成渝地區雙城經濟圈區域高速公路流量同比料跌20%至22%，北京、上海、廣州、深圳等大中城市周邊高速公路流量及路網運行壓力較大。

報道指，公眾出行主要以旅遊、探親為主，省內中短途出行佔比較大，跨省長距離出行較往年減少，小客車自駕遊、周邊遊比例相對較高，大中城市周邊公路網高峰時段會出現局部擁堵，通行壓力較大。預計十一假期全國高速公路日均流量約為3,800至4,000萬輛，比去年同期下降20%至24%，流量峰值出現在周六（10月1日），約為4,500萬輛。

十一假期前期出行時段集中，後期回程時間相對分散，總體呈先增後降趨勢。具體來看，周五（9月30日）下午4時起，公路網流量開始增加，周六早上9時至下午2時為整個假期的出行最高峰，交通擠塞慢行發生概率較高。下周三及四（10月5日至6日）受到提前回程影響，下午4時至晚上8時車流量相對集中，至下周六（10月8日）基本恢復正常。