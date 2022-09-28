最高法前副院長涉受賄　最高檢決定逮捕

最高人民檢察院周三（28日）消息指，最高人民法院前副院長、十三屆全國政協前常委、社會和法制委員會前主任沈德咏涉嫌受賄一案，國家監察委員會已完成調查，移送檢察機關審查起訴。最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對他作出逮捕決定，該案正進一步辦理中。

沈德咏於今年3月受查，上月被開除黨籍及公職。調查顯示，他大肆干預插手司法活動，嚴重破壞司法公信力，對抗組織審查；違規收受禮品禮金，違規接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊；隱瞞不報個人有關事項，在幹部選拔任用中違規為他人謀取利益；大搞司法腐敗、權錢交易，利用職務便利為他人在案件處理、工程承攬等方面謀利。其行為構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，移送檢察機關審查起訴。

現年68歲的沈德咏是江西修水人，在中國政法大學研究生院刑事訴訟法學專業畢業，有研究生學歷及法學碩士學位。他早年在江西工作，1998年10月擔任最高法黨組成員，其後兼任最高法副院長等職務。他於2006年11月起任上海市委常委、市紀委書記，2008年4月任最高法黨組副書記（正部長級）、常務副院長、審判委員會委員及一級大法官，同年6月任十三屆全國政協社會和法制委員會主任。