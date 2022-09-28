名嘴主持節目遭檢舉　主管部門罰40萬新台幣

周玉蔻主持的電視節目被指內容不實。（中時電子報圖片）

台灣親綠資深媒體人周玉蔻近日在電視節目上，大談台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞。台灣通訊傳播委員會（NCC）周三（28日）表示，截至當日上午共接獲95宗投訴，指周在電視節目中的言論不實，未做事實查證；另有一宗投訴則涉及廣播內容。NCC同日也針對周去年於電視節目中播出內容未落實事實查證，對節目罰款40萬元新台幣（約10萬港元）。

周玉蔻去年12月20日在民視新聞台節目中，稱在台中市第二區立委補選期間，可一人拿10張身份證前往投票。NCC周三上午召開廣播電視節目廣告諮詢會議，認為該節目來賓以傳言引述等方式指陳地方選舉出現違反選罷法的行為，未落實事實查證，損及人民對於選舉制度公平性和地方機關執行民主選舉的公信，損害公共利益，製播新聞違反事實查證原則，故依法作出上述處罰。

在周三的會議上，NCC除對上述一宗檢舉予以核處外，另就5宗檢舉對節目發函要求改進，被點名的包括華視主頻、華視新聞資訊台。華視主頻及華視新聞資訊台今年多次於節目中，分別誤植台灣正副總統名稱、誤報上海新冠確診病例數目等。