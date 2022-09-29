內地昨增632宗本土新冠　天津疫情反彈恐外溢

內地新冠疫情呈整體下降趨勢，國家衞健委周四（29日）公布，前一日新增632宗本土新冠病例，包括106宗確診和526宗無症狀感染。寧夏回族自治區新增191宗本土病例，該自治區黨委周三（28日）晚公布，當地每日新增感染者均在管控狀態發現且人數呈下降趨勢，社會面連續6日未發現感染者。天津周三通報，該市本輪疫情已持續超過1個月，波及14個區，存在疫情反彈和外溢風險。

寧夏周三新增本土確診和無症狀感染病例各有2和189宗，仍是新症最多的地區。當地本輪疫情自上周二（20日）爆發以來，至今累計病例逾千宗，波及中衞、吳忠、銀川、固原等市。當地本輪疫情存有Omicron BA.5.2和BA.2.76雙病毒株傳播，呈現局部集中、多點散發的特點。自治區周三舉行黨委會議和疫情防控工作部署會議，要求持續把「量」降下來，嚴格落實感染者和密切接觸者必須在2及6小時內轉出居住地，進一步加強封控區管控力度。

天津市周三新增39宗本土病例，包括13宗確診和26宗無症狀感染。據當地通報，本輪疫情病毒平均潛伏期已縮短至一至兩天，意味着傳播速度更快，且呈現明顯的聚集性。截至周三，已有120個家庭出現兩人以上感染。目前該市疫情集中在兩大群組，一是某家居廣場關聯群組，累計報告252人感染；另一是濱海新區關聯群組，累計報告感染者46人，其中28人來自同一企業。另網傳當地將於10月1日起封城3天，官方闢謠網站周三稱已接獲舉報，稱消息經核實為謠言。