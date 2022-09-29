台下月13日入境免隔離　2日快測無感染可外出

台灣周四（29日）起，實施第一階段邊境管理及開放措施，取消在機場的PCR檢測，改為自行快測。衞福部同日宣布，確認在下月13日實施放寬入境者免居家隔離，改採7天自主防疫。台灣周四起亦放寬陸港澳人士赴台規定，探親或奔喪可依規定申請入境，並擴大經許可的陸資企業人員專案申請赴台。但陸委會周三（28日）指出，是否對陸港澳進一步開放，要視實施情形對防疫量能的影響，以安全為前提再逐步調整。

第一階段提升入境總量至每周6萬人次，並恢復互惠免簽證，同時取消入境唾液PCR檢測，改發放4劑快測試劑，但針對有症狀的旅客仍維持原有的攔檢機制。此外，同日起開放3天隔離及4天自主防疫處所為一人一室，於入境日及第3天檢疫期滿時快測。

第二階段入境總量增至每周15萬人次，實施「0+7」檢疫，入境者免隔離，取消開立居家檢疫通知書，包括旅行團和自由行，但要在入境當日或自主防疫第1天及有症狀時快測，如自主防疫期間外出需有兩日內無感染結果，入境者如無症狀可乘公共交通工具。限團令同時取消，對非免簽國亦開放一般社會訪問和觀光。

衞福部提到，雖然全球疫情持續趨緩，惟仍然嚴峻，本土疫情則處於高原期，變種毒株Omicron BA.5已佔上周所有定序個案逾80%。當局提醒，應持續密切關注重症高風險人群，並加強保護幼兒、長者及原住民等弱勢及脆弱族群，積極落實相關防疫及應變工作。