華促美英反省殖民主義原罪　改正錯誤

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團副代表李松周三（28日）在專題討論會上發言，敦促美國、英國等西方國家反省殖民主義歷史原罪，採取行動改正錯誤。中方敦促有關國家摒棄借人權問題干涉他國內政，不得把人權問題政治化、工具化，更不得以人權為名強推政權更迭。

李松在聯合國人權理事會第51屆會議「殖民主義遺留問題對享有人權負面影響」專題討論會上發言，指殖民主義是是全球人權史上的至暗時刻，進入21世紀殖民主義遺留問題仍廣泛存在，遺毒甚遠，相關國家必須反省歷史，改正錯誤。他認為，要尊重原殖民地國家自主選擇的人權發展道路，加大對原殖民地國家的經濟幫扶，並剷除殖民主義的思想根源。

中國代表同日另在人權理事會的原住民權利專家機制對話會上發言，呼籲美國、加拿大和澳洲認真反思本國原住民遭受的系統性歧視和壓迫，中方對此深表關切。中方引述研究指美國原住民選民參與政治面臨選舉資金匱乏等11項普遍障礙；與此同時，加拿大寄宿學校遺址發現大量原住民兒童遺骸；澳洲原住民監禁率高企，監禁死亡率不斷上升。