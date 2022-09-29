解放軍全面改革　海軍邁入三航母時代

中國國防部新聞發言人譚克非大校周四（29日）表示，北京早前召開國防和軍隊改革研討會，內容涉及改革領導指揮體制、軍隊規模結構和力量編成，以及政策制度。他提到，中俄兩軍近年持續深入各領域交流合作，戰略溝通邁上新台階，務實合作實現新突破，機制建設取得新進展。他又指，中國航母遼寧號服役10年來，解放軍海軍航母建設實現了從無到有、從改裝到國產的發展跨越，至今邁入「三航母時代」。

譚克非稱，這次深化國防和軍隊改革，內容包括調整組建軍委機關15個職能部門，明確參謀機關、執行機關、服務機關職能定位，成立陸軍領導機構，將第二炮兵更名為火箭軍，調整武警部隊、預備役部隊由黨中央、中央軍委集中統一領導等。針對軍隊規模結構和力量編成改革，實行重塑人員結構和規模比例，精簡機關和非戰鬥機構人員，裁減現役員額30萬；重塑力量結構和部隊編成，壓縮傳統兵種及老舊裝備部隊，提高戰略力量和新型作戰力量比重。

被問到中俄兩軍交流合作情況，譚克非表示今年以來，中俄組織開展第4次聯合空中戰略巡航，中國軍隊赴俄參加「東方-2022」演習，承辦並參加「國際軍事比賽-2022」。下一步，中俄將深化兩軍戰略溝通，繼續開展各領域務實合作，為兩國關係不斷充實新的戰略內涵，為維護世界和地區的和平穩定積極貢獻力量。