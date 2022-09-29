內地嚴防假期疫情反撲　實施隔離不得從外鎖門

內地十一長假周六（10月1日）展開，國務院聯防聯控機制周四（9月29日）記者會呼籲，市民盡量就地過節，減少跨城市出行，不要前往新冠疫情中高風險地區。會上又指出，在堅持做好疫情防控工作的同時，堅決防止簡單化、一刀切和層層加碼；各地採取集中或者居家隔離措施時，不得採取從外鎖門的方式。

國家疾控局傳防司司長雷正龍在會上指出，近期內地疫情主要集中在西藏、寧夏、貴州、黑龍江等省區，以Omicron BA.5和BA.2.76亞型變種病毒株為主。與8月份相比，日增感染數大幅下降，疫情波及範圍不斷縮小。但隨着十一假期臨近，探親、旅遊等人流增加，內地仍然持續面臨境外輸入、本土傳播及多地聚集性疫情的風險。因此，各地要加強常態化防控措施，引導人員有序流動，做好疫苗接種服務。發生疫情的省區市要加大疫情的處置力度和防範外溢，盡快實現社會面清零。

早前貴州省貴陽市有旅遊巴凌晨轉運涉疫隔離人員時發生車禍，造成27死20傷。雷正龍在會上指出，各地統籌安排部署轉運工作時，應結合當地的實際情況制訂方案，合理安排轉運任務和時間，杜絕司機疲勞駕駛。另針對涉疫地區物資供應安排，雷正龍要求明確專人和專門隊伍負責居民基本生活物資供應，特別要嚴防食品安全事件發生。