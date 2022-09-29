巴拉圭總統要求台投資10億美元　穩固邦交

與台灣有邦交的巴拉圭總統貝尼特斯（Mario Abdo Benitez）在美國接受英媒《金融時報》的專訪周四（29日）刊出。他要求台灣在當地投資10億美元（約78億港元），協助他抵抗龐大壓力，避免外交承認北京。台外交部同日回應指，巴方已澄清兩地邦交不存在交換條件。

貝尼特斯受訪時表示，他們正與台灣總統蔡英文協商，讓巴拉圭人民感受到戰略同盟真正的好處。他強調，台灣在非邦交國投資的金額超過60億美元（約468億港元），巴方想要其中的10億美元投資在巴拉圭，直言「那將有助於讓我們主張，和台灣保持戰略同盟的重要性」。

台外交部發言人歐江安回應指，巴拉圭外長阿里奧拉（Julio Cesar Arriola）已向台駐巴代表韓志正說明，巴拉圭政府重視的是兩地邦交與合作，強調雙方關係奠基在價值與理念，不存在交換條件。貝尼特斯的專訪強調巴拉圭投資條件優異，希望台商藉由巴拉圭進軍南美市場，對台同具戰略意義。歐江安強調，貝尼特斯曾表明任內兩地邦交關係不變。