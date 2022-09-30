內地昨增722宗本土新冠　綿陽眉山封控管理3天

國家衞健委周五（9月30日）公布，前一日新增722宗本土新冠病例，包括97宗確診和625宗無症狀感染。四川省綿陽市和眉山市因應疫情形勢，宣布自周五起對多區開展一連3日全員核酸檢測，期間實施臨時管控措施。海南省三亞市繼日前解除靜態管理，周五宣布即日起有序開放密閉經營場所。

四川周四新增本土確診和無症狀感染病例各8和17宗，其中綿陽市佔4和1宗。該市應對新冠疫情應急指揮部周五發通告稱，為進一步加強疫情防控工作，即日起全市每天開展1次全員核酸檢測，暫定開展3輪，期間多區加強臨時管控，區內居民每3天可安排1人憑48小時內核酸無感染證明外出1次購買生活物資。全市其他區域亦減少人員流動，嚴格限制主城區與其他縣（市）間的車輛流動。另該省眉山市東坡區和丹棱縣亦宣自周五至下周日（10月2日）開展3輪全員核酸檢測，期間加強社會面管控。

海南三亞市疫情防控工作指揮部研究決定，自周五凌晨零時起有多開放公共文化活動、聚集經營、公眾娛樂休閒等場所，相關場所從業員憑48小時核酸檢測無感染證明上班，其後每2天接受一次檢測。進入場所人員需提前預約，並持48小時核酸檢測無感染證明入場，場所容載量不得過半。