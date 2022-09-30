廣州黃沙水產新市場主體封頂　打造智能化市場

廣東省廣州黃沙水產交易市場建於1994年，以中高端鮮活水產品的批發、零售業務為主。其新市場前年11月正式動工，主體結構周四（29日）封頂。新市場建成後，將成為粵港澳大灣區首個智能化鮮活海鮮交易市場和世界級高端水產市場旅遊體驗中心。

黃沙水產交易市場匯集20多國中高端鮮活水產品，涵蓋海魚、蝦、蟹、貝類等200多個品種，鮮活水產品年交易量逾27萬噸，年交易額逾100億元（人民幣，下同，約110億港元），現有註冊企業110家。為加強優化水產物流產業鏈供應鏈，新市場項目展開，建於廣州市荔灣區環城高速公路西南段，總建築面積近19萬平方米，總投資約27億元（約30億港元），設有逾500個水產舖位及逾1,100個室內停車位。

新市場將在傳統水產品批發市場集散功能的基礎上實現數碼化轉型升級，通過專業級的智能化管理系統與科學化的營運組織，串聯起水產品從產地到餐桌的全過程產業鏈各環節，打造成集水產交易、展貿、檢測、拍賣、金融、電商、海洋水產科普於一體的智慧型水產綜合體。上述項目建有包括活鮮水產交易區、水產物流配送區、電子商務及辦公區、冰鮮冷庫區及停車場5大功能區域。