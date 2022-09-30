台萬噸級兩棲船塢運輸艦交艦　強化自我防衞

台灣海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦玉山號去年4月下水後經過各項測試，周五（30日）正式交艦，儀式由台灣總統蔡英文主持。她致詞時強調，對於中國大陸的軍事威脅，唯有強化自我防衞能力，才有真正的和平。讓軍隊有最好的裝備，是政府不變的政策與決心。

蔡英文上午前往承建該艦的台船公司高雄廠主持交艦儀式。她致詞時表示，經過這幾年的努力，由台灣自主研發、建造的第一艘萬噸級兩棲船塢運輸艦正式交艦。她感謝台船公司、中科院及海軍幾年來的付出，讓防衞自主、軍艦台造的目標持續向前邁進。她指出，玉山號可以具體展現海軍「平時能救災，戰時能作戰」。未來該艦在平時可以執行離島的物資補給、以及人員運送的任務；當災害發生，也可以擔當救災和緊急醫療的工作。而在戰時，更能編成特遣部隊，進行兩棲增援。

據了解，為改變過往運輸艦防空火力不足的問題，玉山號在上層甲板配備由中科院研發的4座8聯裝海劍二型防空導彈，一次能發射32枚應付多目標空中攻擊。此外，該艦配備的其他武器系統還包括1座76毫米快炮、4座艦射型天劍2型導彈、2座方陣快炮系統；甲板可停放2架直升機，並裝載通用和機械化登陸艇、AAV7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等，搭載官兵673名。