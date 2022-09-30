警械使用條例修法今拚三讀　蘇貞昌盼盡快通過

台灣台南市上月發生有警員遭逃獄犯人襲擊殉職，引來社會各界對警械使用條例的質疑，希望政府修法。立法院朝野黨團周四（29日）協商達成共識後，明定4種情況下，得以不需先對空鳴槍，直接射擊。新規周五（30日）於立法院院會力拚三讀，行政院蘇貞昌同日回應稱，期盼立法院盡快通過。

立法院院會周五繼續行政院長施政報告總質詢，針對警械使用條例修法拚三讀。蘇貞昌表示，前線維護治安的警員非常辛苦，甚至常會遇到兇徒突然攻擊，警械使用有其必要性。蘇貞昌指出，過去在警械規範上有可改進之處，因此立法院提出修法，各方也都有相當共識。他又強調，希望立法院盡快通過，讓警察在使用警械時能更發揮功能，行使公權力、保護人民、維護社會治安。

4種情況包括，疑犯以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫警察人員或他人時；有事實足認嫌犯持有致命性武器或危險物品意圖攻擊警察人員或他人時；嫌犯意圖奪取警察人員佩槍或其他可能致人傷亡之裝備時；其他危害警察人員或他人生命或身體，情況急迫時，得使用槍械逕行射擊。