環境污染終反噬　人類血栓中首次發現微塑膠

南京醫科大學夏彥愷教授團隊和中國科學院南京土壤研究所駱永明教授團隊近日在國際學術期刊《先進研究雜志》中發表論文表示，首次在人類血栓中發現一定數量、不同類型的微塑膠和染料顆粒，並提出微塑膠可能與血栓形成存在潛在關聯。

論文的第一作者吳笛表示，微塑膠正成為一種新型的全球性污染物，它們可以被植物的根莖而吸收入食物鏈中，因此近年來科學家一直在探究微塑膠對人類產生健康影響的直接證據。研究團隊耗時一年多，收集並分析了24例人體主動脈夾層血栓樣本和2例人體急性動脈栓塞樣本，並發現患者的微塑膠、染料顆粒檢出數量與血小板水準高度關聯，從而提出血液中存在以微塑膠等顆粒為核心的小血栓，而這些小血栓不斷吸引血液中其他顆粒而導致血栓不斷增大，加速血栓形成的理論假說。

近幾年，不斷有研究發現人體中存在微塑膠，荷蘭阿姆斯特丹自由大學的研究團隊更於2022年首次在人類血液中發現微塑膠，但然而依然缺乏對人類健康產生影響的直接證據。因此是次研究不但提醒了加強微塑膠、染料顆粒對環境污染控制和排放檢測的重要性，更為微塑膠的健康風險評估、健康效應控制研究等工作提供了重要線索和探索方向。