網售金飾標錯價　珠寶公司提告撤銷合同勝訴

內地一宗「夫妻4萬（元）買下周大福25萬（元）金飾被起訴」案的裁判文書近日引起網民關注。引發網友關注。據裁決文書顯示，一對夫婦在網上以低於日常銷售價約21萬元（人民幣，下同，約23.5萬港元）的價格買下一批金飾，翌日卻收到珠寶公司通知價格有誤，要求對方撤銷訂單遭拒絕，公司其後向法院提出起訴，最終判撤銷雙方訂立的網上購物合同。

內媒周四（29日）從中國裁判文書網獲悉，去年1月16日，深圳周大福在線傳媒有限公司因系統技術人員操作錯誤，將網店系列金飾以遠低於日常的售價標售。當日，王某與凌某某夫婦花費4萬多元（約4.5萬港元）買下12件金飾。次日周大福告知夫婦，因技術人員操作錯誤致標價出錯。之後，該公司又多次聯繫二人，表示願各賠償500元（約560港元），但仍協商未果，於是向法院提出起訴。

周大福認為，合同訂立存在重大誤解，且合同履行顯失公平，造成公司極大損失，請求法院解除雙方合同。夫婦則稱，涉案訂單是在真實意思表示下達成。法院認為，涉案金飾的標價明顯不符合正常的商家銷售行為，涉及的金飾款式數量為數亦不少，可見非故意虛假標價，且被告也未能證明存在低價促銷的行為。周大福在購買次日即向被告表述發生錯誤，應能證明公司對合同的訂立存在重大誤解。最終，法院判決撤銷雙方訂立的網絡購物合同。周大福相關負責人周四回覆內媒，該案情況以法院公告為准，公司不再作出回覆。