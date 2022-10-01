多項對台軍售案排入美審查　或今年底公布

美國持續對台軍售，台方爭取採購AGM158聯合空對地距外導彈、陸軍快速布雷系統等新型武器系統，以加強源頭打擊能力，應對中國大陸威脅。台媒周六（1日）引述台軍方人士指，目前有多項軍售案排入美方行政審查程序，不排除在今年底前對外公布具體內容。

台媒引述台國防部下周一（3日）向立法院提出的業務報告指，台方持續向美國爭取採購新型武器系統，至於是否指一直未獲美方首肯、射程可達370公里以上的AGM158聯合空對地距外導彈，則未有說明。國防部另指，重大軍購案除了F16A/B戰機性能提升及作戰莢艙與精準彈藥、攜行式刺針防空導彈、標槍與拖式反裝甲導彈、M142高機動多管火箭系統、魚叉導彈系統及MQ9B無人機等，同時「尚有數案刻於美方行政審核中」。

報告又指出，台軍各項軍事投資計劃，參酌獲賦財務裕度，透過適當資源分配與管控，將有限預算發揮最大效益。台國防部透過防衞自主及對外軍購渠道，積極取得所需武器系統。目前台灣軍事投資重點項目，包括自建潛艇、新一代輕型巡防艦、新型救難艦、新式高教機、裝步戰鬥車等。報道指，台方未來亦可考慮向美國爭取獲得神盾系統軍艦、更多精準彈藥及匿蹤科技等合理的先進技術轉移。