美參議員提案　促助台入國際民航組織

聯合國專門機構國際民航組織（ICAO）正在加拿大蒙特利爾的總部召開大會，在中國大陸施壓下，台灣連續3屆未獲邀與會。美國兩名參議員周四（9月29日）提出一項跨黨派法案，要求美國行政當局制訂戰略，結束ICAO將台灣排除在外的情況。法案將送交參院外委會審議。台外長吳釗燮周六（10月1日）指出，近期大陸在台灣周邊海空域實彈軍演，嚴重危及全球及區域飛航安全，更凸顯ICAO應納入台灣。

共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）和民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）共同提出《確保台灣飛航及安全法案》（Ensuring Taiwan Aviation and Safety Act），要求協助台灣參與ICAO大會、技術性會議、相關機制等，美駐ICAO代表在下屆大會尋求就相關議題表決。法案亦要求在法案生效後90天內，美國國務卿與商務部長向參眾兩院的外委會提交報告，並在之後6年內提交年度報告，詳述相關計劃和工作。

克魯茲表示，排除台灣讓ICAO無法達成確保飛航安全的宗旨，直接危及該組織信譽，是屈服於北京政治壓力的結果。默克利則指，台灣有亞洲第5大機場，並作為提供訊息、資源與專業知識的樞紐，讓其參與可令ICAO發揮更大效能。台外交部對此表示感謝，並強調近期大陸在台灣周邊海空域進行軍事挑釁行動，嚴重影響國際航路交通，危及區域穩定與全球民航安全。