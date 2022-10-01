本月氣象乾旱持續　逾481萬人受災

江西省氣象局周五（9月30日）表示，6月23日以來受異常高溫少雨天氣影響，省內氣象乾旱發展迅速，江河湖泊的水資源乾枯快，鄱陽湖主體及附近水域面積屢創新低，成為1961年有紀錄以來該省氣象乾旱最嚴重一年。旱災已造成全省11個設區市的481.4萬人受災，料本月持續乾旱，高森林火險天氣偏多。

江西省防指副秘書長、省應急管理廳總工程師李世勤表示，該省近100天的晴熱高溫少雨天氣繼續，江河湖庫水位不斷走低，多條河流的部分河段水位再創新低，水庫蓄水銳減、山塘乾涸數量增多，土壤缺墒嚴重，保飲水安全、保農業灌溉任務艱巨。今年7月以來，全省平均氣溫較歷史同期偏高攝氏2度，為有紀錄以來同期最高；全省平均降雨量僅135毫米，比常年同期偏少逾六成，為歷史同期最低。

截至周四（9月29日）下午，當地逾20萬人因旱需生活救助，近1.88萬人因旱飲水困難需救助，農作物受災面積達992.2萬畝，絕收達114.3萬畝。氣象部門建議各地立足氣候異常抗大旱、抗久旱，持續強化抗旱、森林防火、能源保供、節水宣傳及中稻收穫和晚稻田間管理等工作，並爭取在月內可能出現的3次弱降水過程，全力開展人工增雨作業。