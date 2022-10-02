內地昨增548宗本土新冠　多地核酸檢測居民靜止

國家衞健委周日（2日）公布，內地前一日新增548宗本土新冠病例，包括116宗確診和432宗無症狀感染。天津市續發現新病例，當地6區宣布周日在重點區域開展核酸檢測，市民除接受檢測，其餘時間不得外出，直至有核酸檢測結果。遼寧省凌源市上周六（1日）發現1宗外地輸入受感染病例，當地隨即宣布周日在全範圍開發一輪全員核酸檢測，期間實施靜態管理。

內地前一日疫情稍為緩和，僅寧夏回族自治區新增本土病例過百宗，分別為6宗確診和156宗無症狀感染。天津上周六新增本土確診和無症狀感染各3和26宗。為進一步加強疫情社會匿傳播風險管理，該市濱海區、河西區、西青區、河北區、河東區和寧河區分別宣布，於周日對區內多個重點區域開展核酸檢測，期間居住在檢測範圍的民眾保持居家靜止。

上周六凌晨，遼寧省凌源市在對北爐高速外來人員常規落地核酸篩查中，發現1人核酸檢測異常。經該市疫情防控指揮部決定，自周日上午6時開始對市內27個鄉鎮所有居民進行採樣檢測，期間居民在居住地保持靜止，公共場所暫停營業。