德國議員訪台5天　期間與蔡英文會面

德國國會友台小組主席維爾施周日（2日）清晨率領跨黨派訪問團乘坐飛機抵達台灣，台外交部及德國在台協會人員到場迎接。據了解，訪問團將留台5天，期間將分別會見台灣正副總統。

台外交部稱，德國訪問團一行7人分別代表基督教民主聯盟和基督教社會聯盟、社會民主黨、綠黨、自由民主黨、另類選擇黨及左翼黨。訪問團當中4人包括維爾施由台灣駐德國代表謝志偉陪同，於周日清晨率先抵達，其餘各人因轉機問題，將陸續於周日下午及周一（3日）抵達。台外交部常務次長余大㵢與德國在台協會人員在桃園機場接機，訪問團接受媒體拍照後未有發表講話，隨即由接機人員引領過關離去。

台外交部表示，這次是自新冠疫情爆發以來，相隔3年再有德國訪問團訪台。訪問團此行除將會見台灣總統蔡英文、副總統賴清德，接受立法院長游錫堃及外交部長吳釗燮款宴，並將與「台灣與德國議會議員友好協會」委員會晤、拜會立法院、與安全議題相關的機構及智庫交流，又將參觀台南科學園區並與廠商交流，持續深化台德在經貿投資、高科技產業及供應鏈安全等領域的合作。