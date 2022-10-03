內地昨增655宗本土新冠　自治區抗疫「殺雞用牛刀」

國家衞健委周一（3日）公布，內地前一日新增655宗本土新冠病例，包括189宗確診和466宗無症狀感染。內蒙古自治區近日爆發新一輪疫情，周日（2日）新增本土確診和無症狀感染病例各80和23宗，為寧夏回族自治區外新症最多地區。該區黨委書記孫紹騁表示，為防止疫情擴散，尤其不能外溢到北京，堅持「殺雞用牛刀」。

內蒙古前一日新增本土病例以呼和浩特市佔最多，有93宗，分別為77宗確診和21宗無症狀感染。該自治區上周六（1日）召開新冠疫情工作領導會議，孫紹騁強調要採取一切措施和調動一切力量，將疫情控制。據呼和浩特周日召開的疫情記者會稱，為了在最短時間內控制疫情傳播蔓延，該市暫停各類公共場所營運，並暫停餐廳堂食。滿州里同日在重點人群核酸檢測中發現1名感染者後，宣布即日起於該市實施3天靜默管理。

天津周日新增本土確診和無症狀感染病例各1和20宗。該市疫情防控指揮部當日表示，基於十一假期人流增加，疫情輸入風險依然存在，該指揮部決定周一在全市範圍開展核酸檢測，其中濱海新區所有人在有檢測結果之前要保持靜止；其他區居民如有必要出行，需持本次核酸篩查採樣證明和72小時核酸無感染證明。