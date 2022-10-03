保護科研船　台海巡艦對峙日公務船10小時

台媒周一（10月3日）報道，台灣大學研究船新海研1號上周四（9月29日）在台灣東部海域進行科研期間，有日本海上保安廳公務船駛近，台方派巡防救難艦花蓮號前往戒護。雙方均主張該水域是其專屬經濟區，互相廣播對峙，僵持持續10小時。

台海巡署表示，新海研1號當日早上11時在花蓮港東南方69浬進行科研，屬於台灣主張200浬專屬經濟區範圍內，與日本主張的專屬經濟區重疊。新海研1號在雷達發現一艘不明的船舶靠近，其後確認為日本公務船。海巡署艦隊分署東機隊接報派出在花蓮港外的花蓮號，駛至日本公務船與新海研1號之間阻隔。

花蓮號在中午時分以英文和日語向日本公務船廣播，稱該處為台灣專屬經濟海域，促勿干擾台方船舶作業。日本公務船也廣播，主張該水域是日本專屬經濟區，未經同意不得進行科研。廣播對峙後3艘船並無進一步動作，直至當晚9時許新海研1號離開敏感水域後，日本公務船隨即離開。花蓮號到晚上10時半確定日本公務船已從雷達消失後，才恢復台日海域勤務，並交由花蓮隊35噸巡防艇實施戒護。