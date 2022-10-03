石家莊凌晨4.3級地震　餐廳食客奪門逃生

河北省石家莊市周一（3日）凌晨發生4.3級地震，省政府決定自當日清晨4時20分起，啟動省地震災害四級應急響應。內媒報道，地震發生時有正在用餐的市民慌忙逃出餐廳，亦有村民的房屋在地震後牆身出現裂縫。北京鐵路官方微博稱，地震後鐵路部門臨時封閉部分路線並檢查設備，至上午6時左右，經檢查確認，地震未對鐵路設備造成影響，臨時封閉的線路已恢復開通。

據中國地震台網測定，周一凌晨1時49分，在河北省石家莊市平山縣發生黎克特制4.3級地震，震央為北緯38.35度，東經113.73度，震源深度10公里。地震發生後，不少在河北和山西的網民更稱被搖醒。其中，有石家莊市民稱自己住20樓，地震發生時屋內晃動明顯，樓下電動車都響了。另於當地一間燒烤店，地震發生時食客感到晃動，一邊驚呼「快跑」，同時奪門而出。

在距離震央約5公里的平山縣小覺鎮宋家口村，有村民表示地震時自己嚇得赤腳跑出屋外。地震過後，房屋牆身滿是裂縫，牆上的石屎剝落一地。平山縣政府表示，市區通訊、供電、交通道路狀況正常，有房屋出現裂縫，暫未接到傷亡報告，財產損失正在統計中。