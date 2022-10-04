內地鐵路料今發送590萬旅客　景區人潮湧湧

周二（4日）為十一長假第4天，中國國家鐵路集團有限公司周一（3日）共發送旅客586.1萬人次，開行列車8,308列。全國鐵路周二預計發送旅客590萬人次，計劃開行列車7,728列。四川省632家A級旅遊景區3日累計接待遊客469萬人次，門票收入4,013萬元（人民幣，下同，約4,480萬港元）。

為期11天的十一長假運輸，全國鐵路預計發送旅客6,850萬人次，日均發送旅客623萬人次。國鐵集團客運部負責人表示，鐵路客流以探親、旅遊和短途為主，整體上保持平穩態勢。其中北京大批民眾周一到玉渡山高山草甸露營遊玩；浙江省寧波市象山縣海邊吸引不少遊客到來；廣東省汕尾市旅遊景區亦人潮湧湧。

四川省文化和旅遊廳周一公布，當日接待遊客175萬人次，門票收入1,663萬元（約1,856萬港元），較前一日分別增加4%和12%，呈逐日回暖態勢。該省本地人留在當地旅遊成主流，博物館成為遊客假日打卡勝地，接待量前三景點包括成都博物館、三星堆博物館和建川博物館。

另外，內地電影上周六（1日）總票房破2.65億元（約2.96億港元），較去年同期相比減少逾3.5億元（約3.9億港元），觀影總人次亦減少超過50%。