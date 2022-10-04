台明年防衞預算擬編5863億新台幣　增12.9%

台灣行政院長蘇貞昌周二（4日）率相關部門赴立法院提出明年度政府總預算報告，其中國防部主管預算編列4,151億元（新台幣，下同，約1,039億港元），較今年度增加475億元（約119億港元），約增12.9%。若加入新式戰機採購特別預算等，整體規模達5,863億元（約1,467億港元）。

蘇貞昌指出，明年總預算案歲入編列2.56萬億元（約6,400億港元），較今年度增加12.8%；歲出編列2.72萬億（約6,800億港元），增加20.8%；兩者相差1,626億元（約407億港元）。其中防衞外交方面，蘇貞昌稱為強化防衞能力，鞏固與邦交國夥伴關係，務實深化與理念相近國家實質交流合作，外交部主管預算編列317億元（約79億港元），較今年度增加16億元（約4億港元），約增5.5%。

蘇貞昌強調，明年度的政府總預算兼顧內部經濟形勢、疫情應對、未來施政重點等方面，具有持續照顧民眾並壯大台灣、擴大挹注地方、還債金額兩年來新高3大特點，盼立委支持早日通過總預算。

台國防部長邱國正周二表示，北京確實在建立新常態，台軍認為當前有急迫性，戰備工作不會停頓或減緩。對於美國參議院外委會早前通過台灣政策法案，內容包括軍事援助台灣，邱國正稱樂見其成，但各地建軍備戰有一定模式，他可保證建軍備戰不會有變化，若有境外資金挹注會妥善應用。