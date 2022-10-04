華轉售美進口液化天然氣　每批賺數億美元

美媒《華爾街日報》周二（4日）報道，隨着中國經濟放緩，對美國天然氣的需求下降，加上歐洲相反的迫切需求，中國能源公司正把與美供氣合約的液化天然氣，轉售到歐洲、日本和南韓，每批貨物可賺取數億美元。報道形容，華企因而獲得意外之財。

數據顯示，今年首8個月只有19艘來自美國的液化天然氣運油輪在中國停靠，比去年同期的133艘大減逾八成。報道引述3名業內消息人士指，華企派出一艘運油輪本月18日由路易斯安那州提取液化天然氣，但非駛往中國，而是直接運往歐洲，這批天然氣的利潤料達1.1億至1.3億美元（約8.6億至10.1億港元）。

中國海關數據顯示，中國今年從俄羅斯獲得的天然氣增近30%。另有數據顯示，中國今年能通過液化天然氣長期合約獲得7,200萬噸供應，但需求量料僅6,600萬噸。中國今年首8個月向歐洲和亞洲出口約25萬噸液化天然氣，價值4.49億美元（約35億港元），遠高於去年同期的730萬美元（約5,700萬港元）。但分析指，因應非洲、拉丁美洲和中東增加供應液化天然氣，中方這些轉售行為未來可能減少。