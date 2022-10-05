自治區昨增91宗本土新冠　政府為防疫不力道歉

新疆維吾爾自治區周三（5日）新增91宗本土新冠無症狀感染病例。該自治區本輪疫情發生2個多月仍未得到有效控制，近日更呈反彈，該自治區副主席劉蘇社周二（4日）在疫情記者會上表示，這次是當地史上防控難度最大的重大突發公共衞生事件，又為疫情溢給其他省區市防控工作添麻煩致歉。

劉蘇社表示，該自治區自7月30日出現新一輪疫情，短時間內蔓延多地。疫情到8月底原本得到了有效控制，但由於部分地區產生「鬆懈痲痹思想」，疫情防控各項措施落實不到位，9月中旬以來部分地區疫情反彈，個別地方情況相當嚴重，全區防控形勢更趨嚴峻複雜。他又提到，核酸檢測是當地防控工作中的最大短板，除了感染者處置速度趕不上疫情傳播速度，一些地方核酸採樣人員不專業、操作不規範，導致採樣質量出現問題；另有採樣人員防護不當被感染。

為加強防範疫情外溢，該自治區要求所有非必要不離疆，從嚴從緊從細加強對機場、火車站、交通路口等離疆交通場站管控。據了解，當地已暫停全疆省際客運班線和省際包車業務，又壓縮執飛疆外航班，將執行疆外航班的客座率控制在75%以內。