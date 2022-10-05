內地昨增970宗本土新冠　內蒙古學校播疫

國家衞健委周三（5日）通報，內地前一日新增970宗本土新冠病例，分別為223宗確診和747宗無症狀感染。其中，內蒙古新增307宗本土感染個案，為單日新症最多地區。該自治區呼和浩特市疫情持續，截至周二（4日）全市共有疫情高風險地區134個，中風險地區14個。

內蒙古周二新增本土確診及無症狀感染病例各有64和243宗，其中呼和浩特市各佔54和239宗。據該市衞健委官網公布，該市自上周六（1日）以來本土疫情中存在一條較為清晰的學校疫情傳播鏈，已造成至少32人確診。在周二舉行的疫情記者會上，該市疾控中心主任劉智利強調，疫情期間市民正常就醫，任何醫院不得以疫情防控為由影響患者就診。同時，該市已完成搭建方艙醫院，並儲備醫生和護人近千人。

內蒙古烏蘭察布市四子王旗公安局周一（3日）發現有人在疫情防控期間違規載客。經調查，張某某使用私家車先後從呼和浩特市載18人到四子王旗，並違規繞過疫情防控卡口，不執行當地政府在緊急狀態下發布的決定和命令。四子王旗公安局對其行政拘留10日，並罰款500元人民幣（約564港元）；對其違規營運載人的行為，警方移交交通運管部門處理。