台調整「第一擊」定義　解放軍機飛入必反制

中國大陸早前舉行圍台演訓，並持續有艦機飛越台海中線，台灣調整對解放軍「第一擊」的定義。台灣防長邱國正周三（5日）表示，第一擊不只包括第一槍、第一炮，如大陸戰機飛越台灣空域，亦是對台發動第一擊，跨過紅線一定會反制。

邱國正周三早上赴立法院外交及國防委員會業務報告並接受質詢，民進黨立委羅致政關注台海中線是否仍在。邱國正回應指，海峽中線本來是一條默契線，並沒法律條約訂定，但陸方已毀掉默契，難以恢復如昔。但他指出，台軍在中線以東區域也有巡弋區和訓練區，並沒改變，台軍有底線且不會退讓。他談到大陸早前圍台演訓，稱唯一不同在於加大力度，炫耀許多「首次」，如聯合作戰、接近台灣、形成包圍，目的是對台施壓。

羅致政另問到，「第一擊」的概念是否不一定是敵方發射炮彈，如果敵方以戰機進入「領空」是否也一樣，邱國正回應「沒錯」。對於外界解讀大陸演訓為對台「類封鎖」、「準封鎖」，邱國正指這些動作都是為了作戰做準備，封鎖是一個階段，要看後續大陸如何進行。他認為大陸想改變現狀並建立新常態，有些地方已無法回到過去。