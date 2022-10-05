美承諾加速軍售交付　與台增加實質訓練

第21屆美台國防工業會議周日至周二（2至4日）在維珍尼亞州里士滿舉行，討論美台防衞合作的未來、武器採購程序及台灣的防衞和安全需求。美國國務院首次派政軍局官員出席致詞，承諾加速軍售交付，應對當前威脅。美台商會會長韓儒伯則指，美台將有更多實質性訓練，預計納入美國海、陸軍及互通性訓練，部分項目明年登場。

美國國務院政軍局區域安全與武器移轉辦公室主任克雷西（Laura Cressey）周二在會議發表演說，說明拜登政府的軍售政策，不限於只能採購符合不對稱定義的武器，並會協助台灣維持每日軍需。美方將按《台灣關係法》提供台灣防禦武器，對台軍售基於美國台防衞需要及大陸對台威脅而定。她提到，有些供應鏈問題超出美國政府控制範圍，單靠美方恐無法滿足台灣軍備需求，正鼓勵其他夥伴協助。

韓儒伯表示，會議討論重點之一為軍售交貨延宕，不只是台灣碰到的問題，全球國防產業都有，部分原因是受到供應鏈中斷、新冠疫情衝擊，俄烏戰爭、彈藥儲備等軍援、來自中俄威脅提高等亦有影響。會上也討論到美台如何結合區域盟友，如澳洲、日本以至歐盟、英國，共同阻嚇大陸攻台。他希望短期內能加速交付對台軍售項目，逐步提升台灣戰備彈藥儲存，並就未來數年軍售凝聚共識。