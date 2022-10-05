北京郊區民宿房價升10倍　住客不滿服務未到位

周三（5日）是十一長假第5天，中國國家鐵路集團有限公司公布，全國鐵路前一日共發送旅客594.7萬人次，開行列車7,728列；預計周三全國鐵路發送旅客620萬人次，計劃開行列車7,867列。北京市不少民眾外出遊玩，本土遊及周邊遊需求大增，住宿價格飆升達10倍，有北京郊區民宿平時最高400元（人民幣，下同，約451港元），十一長假期間增加至最高4,000元（約4,513港元）。

北京市有民眾原計劃約幾個朋友到市郊遊玩幾日，但住宿價格令她大受驚嚇。她表示，偏遠的民宿費用平時不到1,000元（約1,128港元），在十一長假期間全面漲價，質疑「這是打算把一年的錢都通過十一期間補回來」。最終她決定放棄郊區出行計劃，與朋友在市內吃喝打發時間。

民眾又抱怨，有些民宿在假期大幅漲價的同時，服務卻並未到位，「看過朋友發的在古北水鎮住民宿，環境跟快捷酒店差不多，價格卻漲到了人民幣上千元」。有旅遊業人士認為，在配套基礎設施、整體服務水準等還未得到相應提升的情況下，民宿每逢假期大幅漲價，已引起消費者的反彈，對京郊民宿的投訴不絕於耳。