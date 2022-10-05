警員打錯人兼提告　警政署下令新北警局長道歉

台灣新北市三重分局永福派出所便衣警員上月追捕通緝犯時，誤認路過的黃姓男子為目標人物，將他痛打一頓並上銬，引發社會關注。黃男周三（5日）在立委陪同下召開記者會，透露警方打錯人還提告傷害罪。警政署要求新北市政府警察局長即時道歉、積極關懷，將把違法警員移送法辦，嚴懲並追究相關主管責任。

事發於上月20日晚上9時許，警員在三重區竹圍街某巷口埋伏時，誤認從特戰部隊退伍的54歲黃男為41歲李姓通緝犯。黃男稱選擇站出來，是因事件太離譜，看不到政府認真面對，擔憂會一再重演，直言「說受虐絕對沒有誇張」，「傷口半個月了都還在」，但市長侯友宜卻不聞不問。黃男展示收到的紅色招領單，顯示警方還對他提告傷害罪，要求他去領偵查傳票。

據報道，新北市警方與黃男談判和解的過程並不順利，由於涉事警員也有受傷，以個人立場向黃男提告。警政署長黃明昭已指派新北市警局長黃宗仁、警政署督察室主任張榮興前往關懷慰問，並督促新北警局秉公調查和釐清責任。新北警局則指，案發後已即時由本分局副分局長公開向黃男及公眾致歉，並將涉事警員函送新北地檢署偵辦，從重各記過一次並調職處分等。此外，局方已向黃男關懷慰問9次，預計涉事警員下周三（12日）與黃男調解，希望盡快達成共識，取得對方諒解。