美媒：防大陸攻台　美欲將台灣變龐大武器庫

美國總統拜登上月曾表態，稱一旦大陸對台動武，美國將出兵協防，然而美國傳媒周三（5日）報道，美國政府在研究解放軍艦機最近在台灣周邊的活動後，認為有需要令台灣「變成龐大的武器庫」，以自行抵禦解放軍的攻擊。

《紐約時報》刊登文章，引述前任和現任美國官員指，解放軍近期的海空演習顯示，大陸若攻台可能首先會封鎖台灣，因此即使美國決定派兵，台灣本身要有充足武器抵禦，直至美國或其他國家介入。

但文章指，對台供應武器面臨多項挑戰，包括美國及盟國現時首要將武器運往烏克蘭，國內庫存正在消耗；此外，除非軍火製造商獲得穩定的長期訂單，否則不願意設立新的生產線。而另一方面，烏克蘭有接壤鄰國的陸路，因此補給武器較台灣容易，美國官員因而可能會研究，若大陸決定對台實施海上封鎖，哪條補給台灣的海空路線能讓美國和陸方船舶、飛機、潛艦直接衝突的可能性最小。

文章又指，美國官員認為，台灣需要較小型及機動性高的武器，例如烏克蘭部隊用來對付俄軍的肩托式反坦克導彈及刺針防空導彈，而非坦克等較易被摧毀的常規地面軍備。