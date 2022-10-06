內地昨增1188宗本土新冠　校園疫情恐令學校停課

內地新冠疫情反彈，自上月中以來，單日本土新症數目再突破千宗。國家衞健委周四（6日）通報，內地前一日新增1,188宗本土病例，分別為183宗確診和1,005宗無症狀感染。內蒙古維吾爾自治區周三（5日）新增471宗本土感染個案，為新症最多地區。該自治區本輪疫情存在一條明確的學校傳播鏈，有家長擔心子女無法上學。海南省海口市周三在隔離管控中發現1宗確診病例，當地周四隨即宣布即日實施臨時靜態管理。

內蒙古周三新增本土確診和無症狀感染病例各26和445宗，其中呼和浩特市佔19和441宗。截至周四凌晨，呼和浩特市現有本土感染個超過1,200宗。該市日前一名13歲學生檢疫篩查顯示受感染，隨後幾天陸續出現30多宗關聯病例，當中有部分人的活動軌迹涉及該市一間中學。有家長擔心，一旦發生校內疫情擴散，學校會停課讓學生們在宿舍隔離，並以網上形式授課。由於學生上網課無法保證自覺性，因此家長大多數持反對態度。

海口市周三發現1宗省外感染者密接病例，患者周一（3日）乘坐飛機至某省，周二（4日）再轉機抵達海口美蘭國際機場。抵達後轉運至隔離酒店，同日核酸檢測顯示感染。該市新冠疫情防控指揮部周四宣布，從即日上午7時至晚上10時實施全域靜態管理。除重點企業及公共服務類企業外，其餘一律居家辦公；公共場所、門店暫停營業，巴士、的士、網約車暫停營運。