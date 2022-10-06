台今增逾4.6萬宗本土新冠　高端疫苗交貨逾期惹議

台灣周四（6日）公布新增46,423宗本土新冠病例，再多57人因染疫身亡。新增死亡病例年齡最小為年僅1歲男童，從發病到死亡僅6天。台審計部審計長陳瑞敏周四到立法院報告時指出，疾管署於去年5月向台灣藥廠高端採購新冠疫苗，惟高端部分批次疫苗逾期未交貨，疾管署卻未開罰。

台流行疫情指揮中心在周四記者會稱，新增本土病例地區分布以新北市9,281宗最多，其次台中市和台北市新症也逾5,000宗，桃園市和高雄市則過4,000宗。新增死亡病例當中，53人具慢性病史，47人未接種3劑以上疫苗。當日最年輕死亡病例為未接種疫苗的1歲男童，他於9月24日發燒、咳嗽，同月27日快測顯示感染，翌日晚上全身抽搐送入急症，頭部電腦掃描顯示有腦水腫，疑似腦炎。9月29日，男童被轉到探切治療病房，經搶救仍出現休克、上消化道出血等併發症，最終於9月30日離世。

台立法院財委會周四邀請陳瑞敏等官員，就新冠疫苗購買、接種及相關預算執行情況作專題報告。審計部提交的報告中提到，疾管署與高端協議採購500萬劑疫苗，部分批次疫苗交貨期程超越履約期限，疾管署卻是未就逾期30日以上仍未能履約部分，依約扣罰違約金，亟待檢討。疾管署則回覆，已就逾期30日以上仍未能履約部分扣罰違約金，但開罰批數和金額則要再了解。審計部又指出，今年下半年各地陸續開放邊境，惟多數地區未將高端疫苗納入疫苗認可清單，影響已接種該疫苗的民眾出行便利。