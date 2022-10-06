針對陸港澳人士入境政策　陸委會：滾動式檢討

台灣將於下周四（13日）起放寬邊境防疫措施，實施「0+7」入境免居隔政策，惟陸港澳人士仍需以專案形式申請赴台。針對陸港澳何時比照其他地區辦理入境，陸委會主席邱太三周四（6日）在立法院回應立委質詢時表示，會根據形勢作滾動式檢討。談到台灣駐澳門辦事處官員的狀況，邱指官員的簽證已獲延長，毋須在本月底離開當地。

邱太三周四到立法院作工作匯報時稱，陸港澳人士入境台灣需檢視雙方既有疫情管控措施，例如大陸和澳門現同樣實施「7＋3」入境居隔政策，只有香港是「0＋0」（應為「0+3」），陸委會會收集陸港澳整體情勢滾動式檢討。他又指出大陸自2019年8月至今仍禁止當地人到台灣自由行，且目前大陸與台灣只有4個航點，其中又受內部疫情管制措施，雙方仍需溝通，並透過機制處理。

對於早前報道，台灣駐澳門官員的簽證將於今年10月30日到期，大陸要求台官員簽署「一中承諾書」，否則不續批簽證。邱太三周四表示事件有新進展，其中2名官員的簽證有效期已經獲得延長，又稱「他們（澳門）當然有他們發文來的說法」、「但沒有要求我們要簽（一中承諾書）」。目前台灣駐澳門辦事處官員共3人，簽證都還有效。

談到兩岸關係，邱指北京對台工作已進入加強實踐所謂「反獨促統」階段，並且透過單方設計、脅迫恐嚇及統戰滲透、操作灰色地帶，以及運用國際法干擾、阻礙台灣與國際社會互動合作等，遂行其對台目標。陸委會將持續評估大陸對台策略及動態，研判可能發展、妥適應處，並防範其干擾台灣民主機制的正常運作。陸委會亦持續關顧在台港澳人士及務實處理人道援助事宜，會同有關機關盤點相關法規及配套措施。