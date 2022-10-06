美媒首披露李文亮病死細節　死亡時間與官方有異

中國醫生李文亮最早於2019底披露新冠疫情於武漢爆發，被視為疫情吹哨人，而他最終因感染新冠並於湖北省武漢市中心醫院離世。美媒周四（6日）發表調查報道，根據李生前一名同事和從未公開的醫院紀錄，揭露李文亮的死亡時間與官方公布相差6小時。

根據官方公布，李文亮於2020年2月7日凌晨2時58分去世，終年34歲。但《紐約時報》聲稱獨家採訪到李生前的同事B醫生（化名），根據他提供李生前最後數小時的治療紀錄，李於2月6日晚上約7時20分心臟驟停，醫療團隊開始對他實施心肺復甦，而根據一份心臟超聲波掃描報告顯示，李於當晚約9時10分心臟已經停止跳動。據B醫生稱，醫院高層當時曾要求團隊向李施以人工肺（ECMO）療程，但在場醫生不同意，認為已經太遲。但根據官方公布，李在搶救過程中曾插上人工膜但仍返魂乏術。

另獲美媒從武漢市中心醫院獲取的病情資料顯示，李文亮住院一個多星期後，醫生指其情緒低落，2020年1月初步診斷他處於「抑鬱狀態」，但未指出是甚麼具體原因所致。資料又指李食慾不振，晚上無法入睡。到了同年2月6日上午，醫生在李的病歷寫到他有多個器官衰竭的風險。有接受訪問的醫生稱，李當時的病情已非常嚴重，團隊應在此時或更早考慮替他插喉並上呼吸機。記錄顯示，李曾接受鼻導管吸氧，後來亦配上氧氣面罩。而他也曾嘗試使用無創呼吸機，但記錄指「病人無法耐受」。