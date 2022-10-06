以高薪工作誘台人赴柬　惡毒女捱告

台灣彰化縣一名張姓女子與另外2人加入跨國犯罪組織，並於今年多次在社交平台刊登高薪招募前往柬埔寨工作的廣告，誘騙國人出境從事詐騙工作，被騙者只有交40萬贖金或騙另一人入局交替才能返台。彰地檢周四（6日）依組織犯罪條例等將3人提起公訴。

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒表示，調查得知張女等人參與的是一個跨國犯罪組織，他們有明確的業務分工，張女等人就是負責「人事組」的業務，她們每成功「騙招」1人出國就可以獲利10萬元（新台幣，下同，約24,926港元）。受害者若想回國就只能付40萬（約99,706港元）贖金或騙另一人作交替。彰化地檢署周四依組織犯罪條例、刑法第297條意圖營利以詐術使人出中華民國領域外等，起訴張女等3人。

據了解，張女在2018年就曾幫大陸詐騙集團申辦預付卡手機作為犯罪工具，當時被依詐欺與偽做文書等罪被判處拘役30日。另外，由於傳出受張女的犯罪團體所騙的受害者高達數十人，彰化地檢署檢察長洪家原召開了專案會議，檢警將持續全面清查列管，嚇阻犯罪發生。