內地昨增1483宗本土新冠 呼和浩特今起交通管制

國家衞健委周五（7日）通報，內地前一日新增1,483宗本土新冠病例，分別為216宗確診和1,267宗無症狀感染。內蒙古自治區再多674宗本土感染個案，重災區呼和浩特市當日起實施交通管制，禁止涉疫工作以外的車輛上路。烏蘭浩特市因周四（6日）初步發現1宗感染個案後，城區周五起一連3日進入靜默狀態，並開展3輪全員核酸檢測。

呼和浩特新增659宗新症，多地實施嚴格管控，全市三級醫療機構對新冠患者開展分類救治，敕勒川國際會展中心建成2,400張床位的方艙醫院，主要收治輕型和無症狀感染者。烏蘭浩特市主城區、科右前旗科爾沁鎮主城區，居民除接受核酸採樣外，其餘時間非必要一律不離城區、不出門、不上街、不到公共場所，企事業單位員工除參加防疫工作，其餘一律居家辦公。

呼和浩特自爆發今輪疫情以來，多名黨員幹部在疫情防控履職不到位，新城區人大常委會黨組成員、副主任寇海民及土左旗司法局四級調研員吳杰接受黨內警告處分；新城區成吉思汗大街街道黨工委書記、黨群服務中心主任王雪冰，玉泉區小召前街街道黨工委副書記、辦事處主任崔明霞停職處理；土左旗台閣牧鎮副鎮長張永勝遭免職。